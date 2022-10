MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag gefragt

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 176,35 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 177,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 171,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.976 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 221,10 EUR erreichte der Titel am 28.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 20,24 Prozent niedriger. Am 28.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 18,20 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 216,69 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.07.2022. Es stand ein EPS von 2,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.289,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 989,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 7,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

