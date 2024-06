MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Vormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 222,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 222,00 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 222,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 222,40 EUR. Zuletzt wechselten 1.865 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,70 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 7,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 252,56 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU und SAFRAN rufen Joint-Venture ins Leben - Aktien tiefer

Verluste in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone