MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Freitagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 285,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 285,00 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 285,30 EUR zu. Bei 284,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.633 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.09.2024 bei 285,30 EUR. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 0,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.10.2023 Kursverluste bis auf 162,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 75,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 281,60 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,29 EUR je Aktie eingenommen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,18 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Am 23.10.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

