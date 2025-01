MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 323,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 323,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 323,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 323,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.716 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 350,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 208,70 EUR fiel das Papier am 19.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 35,55 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,35 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,70 EUR.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 16.02.2016 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 19.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,02 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

