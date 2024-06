MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines steigt am Freitagmittag

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 238,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 238,70 EUR. Bei 239,50 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 234,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 57.044 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 240,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 0,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 33,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,39 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 252,78 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,06 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün

XETRA-Handel: LUS-DAX steigt schlussendlich

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne