MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit Kursabschlägen

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 28.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 186,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 185,50 EUR. Bei 185,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.453 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 28.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 221,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 15,69 Prozent Luft nach oben. Bei 159,40 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 223,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 29.04.2022 vor. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.180,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 989,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 27.10.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,89 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

