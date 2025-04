MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag freundlich

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 302,80 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 302,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 305,80 EUR an. Mit einem Wert von 299,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.615 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 356,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). 17,57 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2024 bei 210,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,80 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,20 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 347,10 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 15,93 EUR in den Büchern stehen haben wird.

