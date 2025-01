MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag südwärts

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 326,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 326,30 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 325,70 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 328,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 27.694 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,32 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,70 EUR. Dieser Wert wurde am 19.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,04 Prozent.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2023 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 351,70 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,18 Mrd. EUR.

Am 19.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 13,84 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

