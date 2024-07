MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Dienstagvormittag an Boden

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 256,10 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 256,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 256,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.335 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 258,60 EUR markierte der Titel am 29.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 0,98 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 38,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 2,00 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,26 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 259,60 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 1,18 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MTU Aero Engines am 01.08.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 23.10.2025.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

