Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 472,50 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 472,50 EUR zu. Bei 473,60 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 473,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.395 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 473,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,23 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 324,70 EUR. Abschläge von 31,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,12 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 481,50 EUR.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,79 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 18,25 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,55 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

