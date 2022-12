Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag auf rotem Terrain

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 299,70 EUR abwärts. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab in der Spitze bis auf 299,10 EUR nach. Bei 301,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 10.908 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 304,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.11.2022). Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 1,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 205,15 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 46,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 298,18 EUR.

Am 08.11.2022 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15.850,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.480,00 EUR erwirtschaftet worden.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 23,01 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

