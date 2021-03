Zuletzt stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 249,50 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 14.039 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 251,00 EUR an. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 244,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.073 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 254,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2020). Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.03.2020 bei 142,00 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wird bei 242,43 EUR angegeben. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 24,07 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

