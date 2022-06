Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft steigt am Mittag

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 02.06.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 223,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 223,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 223,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.196 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 282,25 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 20,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 205,15 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit Abgaben von 8,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 289,50 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft veröffentlichte am 10.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 4,99 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 4,24 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14.551,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.307,00 EUR.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2022 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 27,92 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

