Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 573,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 573,40 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 574,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 568,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.004 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 615,80 EUR. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 6,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 421,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 20,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 21,40 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 565,00 EUR.

Am 23.02.2023 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,05 EUR gegenüber 11,05 EUR im Vorjahresquartal. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,65 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,65 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 08.08.2025 präsentieren. Am 07.08.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2025 46,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Mai 2025: Analysten sehen Potenzial bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

DAX 40-Titel Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie