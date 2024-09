Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagnachmittag gesucht

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 494,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 494,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 495,00 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 490,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 84.261 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 495,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 0,10 Prozent Luft nach oben. Am 06.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 351,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 40,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 499,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 8,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,39 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15,22 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 11.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 47,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit Kursplus

XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX