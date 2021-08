Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 231,25 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.562 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 231,50 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 229,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 22.716 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 06.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 269,30 EUR an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2020 bei 194,10 EUR.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 275,17 EUR. Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 24,41 EUR je Aktie.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Münchener-Rück-Chef offen für Pflichtversicherung gegen Hochwasser

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images