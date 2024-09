Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Kurs

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 495,10 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 495,10 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 498,70 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 494,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 496,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 40.760 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 498,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 0,73 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 351,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 28,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,20 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 499,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent auf 17,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 07.11.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 47,00 EUR im Jahr 2024 aus.

