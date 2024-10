Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 480,80 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 480,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 480,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 478,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.782 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2024 auf bis zu 498,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 3,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 364,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,20 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 511,67 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,45 EUR je Aktie erzielt worden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 47,12 EUR im Jahr 2024 aus.

