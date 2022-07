Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag auf grünem Terrain

Um 04.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 230,50 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf 231,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 69.549 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 18,33 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 12,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 285,27 EUR.

Am 10.05.2022 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,20 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.307,00 EUR – eine Minderung von 22,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14.551,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 09.08.2022 präsentieren. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 22,95 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

