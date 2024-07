Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 450,10 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 450,10 EUR. In der Spitze legte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 450,30 EUR zu. Bei 445,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.395 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei einem Wert von 473,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 5,22 Prozent zulegen. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 324,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 27,86 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,12 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 481,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Es stand ein EPS von 7,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,79 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent auf 18,25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 45,92 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Optimismus in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Freundlicher Handel: STOXX 50 klettert zum Ende des Mittwochshandels