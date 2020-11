Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 212,70 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 12.165 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,90 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 207,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 214.226 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2020 00:00:00 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 284,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Am 19.03.2020 00:00:00 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 141,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 242,42 EUR aus. Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 20,62 EUR fest.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Munich Re-Aktie im Fokus: Corona und kein Ende

Erste Schätzungen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Munich Re-Aktie gibt ab: Hohe Schäden belasten Gewinn von Munich Re im dritten Quartal

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images