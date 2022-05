Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag schwächer

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 220,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 220,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,10 EUR. Bisher wurden heute 287.853 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 01.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 282,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 205,15 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 7,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 291,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2022 vor. Das EPS wurde auf 6,20 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.894,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.629,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 10.05.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 27,76 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

