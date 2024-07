Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Notierung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 446,20 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 446,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 446,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 449,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.486 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 473,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 324,70 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 27,23 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 15,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 16,12 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 481,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,25 Mrd. EUR – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 45,92 EUR je Aktie.

