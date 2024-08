Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagnachmittag mit Abschlägen

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 427,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 427,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 421,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 425,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 220.908 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 473,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 337,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 21,06 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,12 EUR, nach 15,00 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 499,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 18,25 Mrd. EUR gegenüber 17,19 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 46,48 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Börse Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 nachmittags

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand