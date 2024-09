Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 492,10 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 492,10 EUR. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 491,70 EUR. Bei 491,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 4.206 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 498,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Bei einem Wert von 352,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2023). Mit einem Kursverlust von 28,43 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,20 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 501,83 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024. In Sachen EPS wurden 12,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 46,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

