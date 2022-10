Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Mittwochnachmittag

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 256,80 EUR. Kurzfristig markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 257,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 256,10 EUR. Zuletzt wechselten 188.666 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 282,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,02 Prozent hinzugewinnen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 205,15 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,18 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 283,73 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 09.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,78 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.307,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.642,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 23,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

