Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 04:22 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 304,80 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 304,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 300,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 114.544 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 304,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 205,15 EUR am 08.03.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 298,18 EUR.

Am 08.11.2022 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,39 Prozent auf 15.850,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.480,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 22.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft einen Gewinn von 23,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Swiss Re-Aktie dennoch höher: Swiss Re schätzt versicherte Katastrophenschäden 2022 weit über Zehnjahresdurchschnitt

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Munich Re-Aktie verliert dennoch: Fitch bestätigt Kreditrating von Munich Re

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: photobyphm / Shutterstock.com