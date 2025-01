Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verteuert sich am Vormittag

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 494,60 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 494,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 495,80 EUR. Bei 494,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.502 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (526,00 EUR) erklomm das Papier am 16.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,35 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 374,10 EUR. Dieser Wert wurde am 11.01.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 24,36 Prozent sinken.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,47 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 531,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,05 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 20,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 26.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 42,22 EUR im Jahr 2024 aus.

