Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Freitagnachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 461,60 EUR.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 461,60 EUR abwärts. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 455,70 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 462,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118.348 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 27.05.2024 markierte das Papier bei 465,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,91 Prozent zulegen. Am 10.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 321,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 30,42 Prozent Luft nach unten.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,12 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 481,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,25 Mrd. EUR – ein Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,50 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belaufen.

