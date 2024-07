Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag freundlich

Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 456,10 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 456,10 EUR zu. Bei 456,70 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 446,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 83.232 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2024 auf bis zu 473,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 3,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 324,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,12 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 481,50 EUR aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18,25 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,19 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 08.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 45,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

