Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 436,10 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 436,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 443,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 441,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 180.954 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 473,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.07.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 340,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 28,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,12 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 499,86 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024. Es stand ein EPS von 7,51 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 3,79 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,25 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 17,19 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 46,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Ausblick: Munich Re zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus

Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Dienstagnachmittag