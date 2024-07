Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 460,10 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 460,10 EUR. In der Spitze gewann die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 461,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 457,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 109.263 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 473,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 2,93 Prozent zulegen. Bei 325,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,25 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 15,00 EUR an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 16,12 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 481,50 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 18,25 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,19 Mrd. EUR umgesetzt.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 45,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

