Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 04:22 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 231,80 EUR nach oben. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 233,00 EUR zu. Bei 229,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 210.764 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 17,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 205,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Durchschnitt mit 280,58 EUR.

Am 10.05.2022 legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.307,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.551,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 09.08.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 22,49 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Analysten sehen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Luft nach oben

Munich Re-Aktie leichter: Laut Munich Re im ersten Halbjahr 65 Milliarden Dollar Schäden durch Naturkatastrophen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images