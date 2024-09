Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tendiert am Vormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktionäre schickten das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 478,00 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 478,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 480,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 480,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.611 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 498,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 4,33 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 359,30 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 24,83 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,20 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 501,83 EUR an.

Am 08.08.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,16 EUR, nach 8,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 17,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2025 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 46,99 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

XETRA-Handel DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX beendet die Sitzung im Minus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verliert schlussendlich