Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 460,20 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 460,20 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 462,30 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 459,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.029 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 473,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie damit 2,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 325,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Verlust von 29,20 Prozent wieder erreichen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,12 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 481,50 EUR an.

Am 27.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 18,25 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am 08.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 08.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 45,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



