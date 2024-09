Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird am Vormittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 480,30 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 480,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 480,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 482,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 5.370 Stück.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 498,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 361,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2023). Mit einem Kursverlust von 24,67 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,20 EUR. Im Vorjahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 501,83 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Am 08.08.2024 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 17,39 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 46,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

