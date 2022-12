Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 307,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 308,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 307,00 EUR. Bei 308,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 122.886 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 308,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 49,84 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 300,00 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.11.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,39 Prozent auf 15.850,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.480,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 23.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 22.02.2024.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2022 auf 23,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com