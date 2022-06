Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagmittag höher

Die Aktie notierte um 14.06.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 219,10 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 221,50 EUR. Bei 220,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 76.636 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer.

Bei 282,25 EUR markierte der Titel am 01.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,37 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 205,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 289,50 EUR.

Am 10.05.2022 äußerte sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,24 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11.307,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 22,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 14.551,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 27,99 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

Aktiengurus: Die Strategien der Großen wie Warren Buffett & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Was Analysten im Mai vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com