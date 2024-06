Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 461,50 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 461,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 463,10 EUR. Bei 461,40 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 462,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.761 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 469,70 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 1,78 Prozent zulegen. Am 16.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 323,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,01 Prozent würde die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 15,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 16,12 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 481,50 EUR.

Am 27.02.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie erwirtschaftet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,25 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,19 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 45,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

