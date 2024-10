Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt sprang die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 502,20 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 502,20 EUR. Bei 504,20 EUR markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 500,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 101.521 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Bei 504,20 EUR markierte der Titel am 14.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie 0,40 Prozent zulegen. Bei 364,60 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 27,40 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 510,14 EUR.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,45 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 47,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

