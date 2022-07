Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Vormittag mit Abschlägen

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 214,40 EUR abwärts. Der Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 214,30 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 214,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.574 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 01.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,25 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie somit 24,04 Prozent niedriger. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 205,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,51 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 280,73 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 10.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,29 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.307,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.551,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz für Q2 2022 wird am 09.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft rechnen Experten am 10.08.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 22,52 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

