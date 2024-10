Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 509,20 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 509,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 510,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 507,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 47.984 Stück.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 510,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ist somit 0,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 364,60 EUR fiel das Papier am 08.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,40 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,27 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 510,14 EUR.

Am 08.08.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 12,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 8,45 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im vergangenen Quartal 17,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 11.11.2025.

In der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 46,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

