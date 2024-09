Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gibt am Montagvormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 484,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 484,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 482,50 EUR. Bei 483,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 5.414 Stück.

Bei 498,70 EUR erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,93 Prozent Plus fehlen der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 361,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 33,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 15,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 502,00 EUR.

Am 08.08.2024 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,16 EUR, nach 8,45 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 17,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Gewinn in Höhe von 46,99 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Freundlicher Handel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen