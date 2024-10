Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Zuletzt fiel die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 503,00 EUR ab.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,5 Prozent auf 503,00 EUR ab. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 502,60 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 512,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.371 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 512,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,95 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 364,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 37,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre betrug im Jahr 2023 15,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,27 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 510,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 08.08.2024 vor. Das EPS wurde auf 12,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,39 Mrd. EUR – ein Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 46,81 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

