Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 479,60 EUR nach.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,3 Prozent auf 479,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bisher bei 479,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 488,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 86.538 Stück.

Bei einem Wert von 498,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 3,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2023 bei 361,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 24,56 Prozent könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 16,20 EUR. Im Vorjahr erhielten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre 15,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 502,00 EUR je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie an.

Am 08.08.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 07.11.2024 vorlegen. Am 11.11.2025 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2024 46,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

