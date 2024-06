Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 462,70 EUR.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 462,70 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zog in der Spitze bis auf 463,90 EUR an. Bei 460,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 60.752 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 469,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit einem Kursplus von 1,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 324,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,82 Prozent.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,12 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 481,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 27.02.2024 vor. Das EPS wurde auf 7,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 3,79 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 18,25 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,19 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 45,55 EUR im Jahr 2024 aus.

