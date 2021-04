Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aktuell: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft nahe Nulllinie

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 258,75 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher neutralen Werten im DAX, der aktuell bei 15.450 Punkten steht. Bei 260,45 EUR erreichte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 257,60 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 259,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 159.243 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.04.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 269,30 EUR. Am 15.05.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 173,45 EUR.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 263,14 EUR aus. Experten gehen davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft im Jahr 2022 24,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Münchener Rück ist eine der größten Rückversicherungs-Gesellschaften weltweit. Neben dem Kerngeschäft Rückversicherung ist der Konzern auch in den Bereichen Erstversicherung sowie in der Krankenrück- und Krankenerstversicherung außerhalb Deutschlands aktiv. Darüber hinaus ist einer der zentralen Unternehmensbereiche der Münchener Rück das Erstversicherungsgeschäft der ERGO-Versicherungsgruppe. Hier konzentriert sich die Gesellschaft auf Kunden in Deutschland und Europa. Die Münchener Rück ist weiterhin im Bereich Asset Management tätig.

