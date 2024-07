Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 447,80 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr rutschte die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 447,80 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 444,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 453,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 92.617 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (473,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.07.2023 bei 332,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie derzeit noch 25,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft seine Aktionäre 2023 mit 15,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,12 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 494,14 EUR an.

Am 27.02.2024 lud Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,79 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,25 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 46,18 EUR je Aktie in den Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Investment-Tipp Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Start in Rot

Klimawandel gefährdet Anlage-Erfolg: So macht man sein Depot fit für wachsende Klima-Risiken