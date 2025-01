Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Montagvormittag billiger

So bewegt sich Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 502,20 EUR abwärts.

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 502,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bis auf 500,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 503,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.595 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt.

Am 16.12.2024 markierte das Papier bei 526,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2024 (388,90 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,56 Prozent.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 15,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,54 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 532,75 EUR für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie aus.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ließ sich am 23.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS von 11,05 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 20,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 26.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft ein EPS in Höhe von 42,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht am Donnerstagnachmittag Gewinne

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus