Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 501,40 EUR nach.

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 501,40 EUR. Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie sank bis auf 501,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 502,20 EUR. Bisher wurden heute 27.061 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.12.2024 bei 526,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. Am 24.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 388,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie liegt somit 28,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 15,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 16,54 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie bei 532,75 EUR.

Am 23.02.2023 hat Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 11,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft noch ein Gewinn pro Aktie von 11,05 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,65 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 26.02.2025 präsentieren. Am 26.02.2026 wird Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie in Höhe von 42,04 EUR im Jahr 2024 aus.

